Снигур во втором круге Уимблдона почти без шансов уступила Остапенко

Украинка Дарья Снигур (№130 WTA) не смогла пробиться в третий круг "Уимблдона-2024".

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Украинка во втором круге потерпела поражение от Елены Остапенко (№14 WTA) из Латвии – 3:6, 0:6.

В первом сете украинка еще пыталась навязать борьбу более именитой сопернице, а второй Дарья отдала фактически без борьбы.

Для 22-летней украинки это было дебютное выступление в основе "Уимблдона". Это была первая встреча теннисисток. До этого Снигур провела 3 матча против соперниц по топ-20 и все выиграла.

"Уимблдон-2024", второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Елена Остапенко (Латвия) – 3:6, 0:6