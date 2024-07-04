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Снигур во втором круге Уимблдона почти без шансов уступила Остапенко

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Украинка, к сожалению, покидает турнир

Снигур во втором круге Уимблдона почти без шансов уступила Остапенко

Фото: Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Дарья Снигур (№130 WTA) не смогла пробиться в третий круг "Уимблдона-2024".

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Украинка во втором круге потерпела поражение от Елены Остапенко (№14 WTA) из Латвии – 3:6, 0:6.

В первом сете украинка еще пыталась навязать борьбу более именитой сопернице, а второй Дарья отдала фактически без борьбы.

Для 22-летней украинки это было дебютное выступление в основе "Уимблдона". Это была первая встреча теннисисток. До этого Снигур провела 3 матча против соперниц по топ-20 и все выиграла.

"Уимблдон-2024", второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Елена Остапенко (Латвия) – 3:6, 0:6
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Дарья Снигур
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