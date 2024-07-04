Снигур во втором круге Уимблдона почти без шансов уступила Остапенко
Украинка, к сожалению, покидает турнир
Фото: Getty Images
Украинка Дарья Снигур (№130 WTA) не смогла пробиться в третий круг "Уимблдона-2024".
Украинка во втором круге потерпела поражение от Елены Остапенко (№14 WTA) из Латвии – 3:6, 0:6.
В первом сете украинка еще пыталась навязать борьбу более именитой сопернице, а второй Дарья отдала фактически без борьбы.
Для 22-летней украинки это было дебютное выступление в основе "Уимблдона". Это была первая встреча теннисисток. До этого Снигур провела 3 матча против соперниц по топ-20 и все выиграла.
"Уимблдон-2024", второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Елена Остапенко (Латвия) – 3:6, 0:6
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