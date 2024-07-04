Присоединилась к Костюк и Ястремской. Свитолина вышла в 3-й раунд Уимблдона-2024

Украинка Элина Свитолина (WTA 21) пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2024.

Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла Юле Нимайер (Германия, WTA 90).

Это была первая встреча теннисисток на корте. Матч продолжался 1 час 16 минут. Свитолина выполнила 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки.

В третьем раунде турнира Элина сыграет против 10-й ракетки мира и прошлогодней финалистки Уимблдона Онс Жабер (Тунис).

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Таким образом, три украинских теннисистки вышли в третий круг Уимблдона. Кроме Свитолиной это Даяна Ястремская и Марта Костюк.

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Матчи третьего круга на Уимблдоне украинские теннисистки начнут в пятницу, 5 июня, в этот день запланированы игры Дайаны Ястремской против Донны Векич и Марты Костюк против Мэдисон Киз.

Уимблдон-2024. 3 раунд

Юле Нимайер (Германия) – Элина Свитолина (Украина) [21] – 3:6, 4:6