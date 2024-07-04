Присоединилась к Костюк и Ястремской. Свитолина вышла в 3-й раунд Уимблдона-2024
Впереди у Элины - 10-я ракетка мира и прошлогодняя финалистка Уимблдона Онс Жабер
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Элина Свитолина (WTA 21) пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2024.
Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла Юле Нимайер (Германия, WTA 90).
Это была первая встреча теннисисток на корте. Матч продолжался 1 час 16 минут. Свитолина выполнила 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки.
В третьем раунде турнира Элина сыграет против 10-й ракетки мира и прошлогодней финалистки Уимблдона Онс Жабер (Тунис).
Таким образом, три украинских теннисистки вышли в третий круг Уимблдона. Кроме Свитолиной это Даяна Ястремская и Марта Костюк.
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Матчи третьего круга на Уимблдоне украинские теннисистки начнут в пятницу, 5 июня, в этот день запланированы игры Дайаны Ястремской против Донны Векич и Марты Костюк против Мэдисон Киз.
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