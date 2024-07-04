Шахтер - чемпион ДЮФЛУ U-16. Динамо - на втором месте
Состоялась финальная пулька турнира
shakhtar.com
Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона-2023/2024 в высшей лиге в категории U-16.
Со 2-го по 4 июля во Львове проходил финальный турнир Детско-юношеской футбольной лиги Украины в высшей (объединенной) лиге.
Право участия в соревнованиях получили четыре лучшие команды сезона в этой возрастной категории. Формула финального турнира в этом сезоне была изменена с целью предотвращения случайных результатов — команды по регламенту должны были сыграть каждая с каждой в течение трех дней.
В итоге, чемпионство взял "
Серебряные медали у "Динамо", третье место у АФ "Рух".
ДЮФЛУ-2023/2024. Высшая лига (U-16)
Львов. 1 тур. 02.07.2024
АФ "Рух" (Львов) - ДЮСШ "Движение" (Львов) - 4:0
"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 1:4
2 тур. 03.07.2024
ДЮСШ "Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев) – 0:2
"Шахтер" (Донецк) – АФ "Рух" (Львов) – 2:0
3 тур. 04.07.2024
АФ "Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев) – 0:3
ДЮСШ "Рух" (Львов) – "Шахтер" (Донецк) – 0:2
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