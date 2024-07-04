Шахтер - чемпион ДЮФЛУ U-16. Динамо - на втором месте

Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона-2023/2024 в высшей лиге в категории U-16.

Со 2-го по 4 июля во Львове проходил финальный турнир Детско-юношеской футбольной лиги Украины в высшей (объединенной) лиге.

Право участия в соревнованиях получили четыре лучшие команды сезона в этой возрастной категории. Формула финального турнира в этом сезоне была изменена с целью предотвращения случайных результатов — команды по регламенту должны были сыграть каждая с каждой в течение трех дней.

В итоге, чемпионство взял " Шахтер ", который одержал 3 победы в трех матчах.

Серебряные медали у "Динамо", третье место у АФ "Рух".

ДЮФЛУ-2023/2024. Высшая лига (U-16)

Львов. 1 тур. 02.07.2024

АФ "Рух" (Львов) - ДЮСШ "Движение" (Львов) - 4:0

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 1:4

2 тур. 03.07.2024

ДЮСШ "Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев) – 0:2

"Шахтер" (Донецк) – АФ "Рух" (Львов) – 2:0

3 тур. 04.07.2024

АФ "Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев) – 0:3

ДЮСШ "Рух" (Львов) – "Шахтер" (Донецк) – 0:2