Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не знает конкретного плана Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине, но относится "серьезно" к готовности Дональда Трампа быстро завершить войну в Украине.

Об этом Путин сказал журналистам в четверг, его слова приводит российское пропагандистское агентство "Интерфакс".

"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну в Украине, мы к этому относимся серьезно", - сказал Путин.

При этом он добавил, что "незнаком, разумеется, с возможными предложениями" того, как именно Трамп намерен это сделать.

Путин отметил, что конкретные предложения Трампа "это, конечно, ключевой вопрос".

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", - заявил правитель РФ.