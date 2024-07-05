Путин заявил, что поддерживает идею Трампа "быстро закончить войну"
Игрища продолжаются
Getty Images / Global Images Ukraine
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не знает конкретного плана Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине, но относится "серьезно" к готовности Дональда Трампа быстро завершить войну в Украине.
Об этом Путин сказал журналистам в четверг, его слова приводит российское пропагандистское агентство "Интерфакс".
"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну в Украине, мы к этому относимся серьезно", - сказал Путин.
При этом он добавил, что "незнаком, разумеется, с возможными предложениями" того, как именно Трамп намерен это сделать.
Путин отметил, что конкретные предложения Трампа "это, конечно, ключевой вопрос".
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"Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", - заявил правитель РФ.
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