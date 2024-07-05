Судаков в символической сборной U21 самых дорогих футболистов не из топ-5 чемпионатов

Известный портал сформировал коллектив стоимостью почти 400 млн евро, состоящий из молодых игроков до 21 года. Еще один главный критерий подбора футболистов – они выступают не в ведущих евролигах.

Вратарь: Паскаль Лорец (Швейцария, "Люцерн", 4,5 млн).

Защитники: Антониу Силва (Португалия, "Бенфика", 45), Усман Диоманде (Португалия, "Спортинг", 40), Джоррел Хато (Нидерланды, "Аякс", 30), Амар Дедич (Босния и Герцеговина, "Зальцбург", 20)

Полузащитники: Жуао Невеш (Португалия, "Бенфика", 55), Оскар Глух (Израиль, "Зальцбург", 25), Билал Эль-Ханнус (Марокко, "Генк", 30)

Нападающие: Георгий Судаков (Украина, "Шахтер", 35), Эндрик Фелипе (Бразилия, "Палмейрас", 60), Йохан Бакайоко (Бельгия, ПСВ, 45).

Контракт Георгия с чемпионом Украины истекает в декабре 2028 года.