Судаков в символической сборной U21 самых дорогих футболистов не из топ-5 чемпионатов
Transfermarkt включил Георгия в состав необычной команды
Фото: shakhtar.com
Известный портал сформировал коллектив стоимостью почти 400 млн евро, состоящий из молодых игроков до 21 года. Еще один главный критерий подбора футболистов – они выступают не в ведущих евролигах.
Вратарь: Паскаль Лорец (Швейцария, "Люцерн", 4,5 млн).
Защитники: Антониу Силва (Португалия, "Бенфика", 45), Усман Диоманде (Португалия, "Спортинг", 40), Джоррел Хато (Нидерланды, "Аякс", 30), Амар Дедич (Босния и Герцеговина, "Зальцбург", 20)
Полузащитники: Жуао Невеш (Португалия, "Бенфика", 55), Оскар Глух (Израиль, "Зальцбург", 25), Билал Эль-Ханнус (Марокко, "Генк", 30)
Нападающие: Георгий Судаков (Украина, "Шахтер", 35), Эндрик Фелипе (Бразилия, "Палмейрас", 60), Йохан Бакайоко (Бельгия, ПСВ, 45).
Контракт Георгия с чемпионом Украины истекает в декабре 2028 года.
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