Силы обороны за сутки ликвидировали более 1000 оккупантов - Генштаб
Подытоженные данные
Zelenskiy Official
За прошедшие сутки боевых действий украинские защитники обезвредили 1100 российских военных, а также 10 танков и 57 артиллерийских систем.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 548580 (+1110) человек,
- танков - 8142 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 15611 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 14831 (+54) ед,
- РСЗО - 1115 (+0) ед,
- средства ПВО - 878 (+0) ед,
- самолетов - 360 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11751 (+57),
- крылатые ракеты - 2342 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19977 (+54) ед,
- специальная техника - 2473 (+5).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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