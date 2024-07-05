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Силы обороны за сутки ликвидировали более 1000 оккупантов - Генштаб

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Силы обороны за сутки ликвидировали более 1000 оккупантов - Генштаб

Zelenskiy Official

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За прошедшие сутки боевых действий украинские защитники обезвредили 1100 российских военных, а также 10 танков и 57 артиллерийских систем.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 548580 (+1110) человек,
  • танков - 8142 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 15611 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 14831 (+54) ед,
  • РСЗО - 1115 (+0) ед,
  • средства ПВО - 878 (+0) ед,
  • самолетов - 360 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11751 (+57),
  • крылатые ракеты - 2342 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19977 (+54) ед,
  • специальная техника - 2473 (+5).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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