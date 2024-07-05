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Украинские военные сбили все 32 российских шахеда этой ночью

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Украинские военные сбили все 32 российских шахеда этой ночью

LB.ua

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В ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

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Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В течение ночи защитниками неба сбиты все 32 "шахеды" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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