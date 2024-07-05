В России заявили о ночной атаке беспилотников на Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск

В ночь на пятницу, 5 июля, ударные беспилотники атаковали российские города Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск.

Об этом информируют российские телеграм-каналы и местные власти.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе ПВО по воздушным целям, в результате чего якобы сбито 10 БпЛА.

По его словам, в результате падения обломков произошли ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.

По информации Astra, в Ростове атакован местный филиал Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, дроны атаковали Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, где расположен военный аэродром, с которого оккупанты запускают ударные беспилотники "Shahed 136" по территории Украины. Местные власти заявили, что БПЛА якобы сбила российская ПВО, однако обломки БПЛА повредили местную электроподстанцию, после чего в части города исчезли свет и водоснабжение.