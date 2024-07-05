Столтенберг: Надеюсь, Украина станет членом НАТО в ближайшие 10 лет
Позиция генсека Альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду относительно членства Украины в составе Альянса в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle. "Я очень надеюсь, что Украина станет союзником. Чем сильнее будет наша поддержка, тем быстрее может закончиться война, развязанная Россией против Украины", - сказал Столтенберг, который покидает пост генсека осенью. В июне Столтенберг встретился с Зеленским и анонсировал "очень хороший саммит НАТО". Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина должна выиграть войну, которую против нее ведет РФ, чтобы вступить в НАТО.
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Источник:DW
Опубликовал: Александр Бураков
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Вarcelinius
05.07.2024 в 15:52
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