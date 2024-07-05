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В Британии новый премьер. Им стал Кир Стармер

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Риши Сунак признал поражение на выборах

В Британии новый премьер. Им стал Кир Стармер

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Новым премьер-министром Великобритании был назначен Кир Стармер.

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У Стармера была аудиенция с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

Ранее сообщалось, что в Великобритании побеждает оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Премьер-министр страны Риши Сунак официально признал поражение консерваторов на выборах и поздравил оппонентов.

Впоследствии Сунак сообщил, что уходит в отставку.

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