В Британии новый премьер. Им стал Кир Стармер

Новым премьер-министром Великобритании был назначен Кир Стармер.

У Стармера была аудиенция с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

Ранее сообщалось, что в Великобритании побеждает оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Премьер-министр страны Риши Сунак официально признал поражение консерваторов на выборах и поздравил оппонентов.

Впоследствии Сунак сообщил, что уходит в отставку.