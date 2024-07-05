  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вляпалась в скандал. Известная украинская гандболистка проводит отпуск с россиянками. ФОТО
В тренде

Вляпалась в скандал. Известная украинская гандболистка проводит отпуск с россиянками. ФОТО

Общие новости
Обновлено

Жизнь ничему не учит

Вляпалась в скандал. Известная украинская гандболистка проводит отпуск с россиянками. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская гандболистка Виктория Борщенко попала в серьёзный скандал.

Она проводит свой летний отпуск с российскими коллегами – Анной Вяхиревой и Полиной Кузнецовой.

Читайте такжеПутин заявил, что поддерживает идею Трампа "быстро закончить войну"

Фото из общего отдыха украинка выложила на своей странице в Instagram.

Все три гандболистки вместе играли за российский клуб "Ростов-Дон", однако в 2022 году после начала полномасштабного вторжения Виктория Борщенко уехала в Европу, где сейчас играет за "Бенфику", в составе которой три раза подряд выиграла чемпионат Португалии.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Анна Вяхирева выступает за норвежский "Кристиансанд", а Полина Кузнецова до сих пор играет за российский "Ростов-Дон".

Вляпалась в скандал. Известная украинская гандболистка проводит отпуск с россиянками. ФОТО - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Орбан после встречи с Зеленским отправился к Путину. МИД Украины отреагировало
yellow-arrow
В Британии новый премьер. Им стал Кир Стармер
yellow-arrow
Столтенберг: Надеюсь, Украина станет членом НАТО в ближайшие 10 лет
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости