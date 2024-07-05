Вляпалась в скандал. Известная украинская гандболистка проводит отпуск с россиянками. ФОТО

Украинская гандболистка Виктория Борщенко попала в серьёзный скандал.

Она проводит свой летний отпуск с российскими коллегами – Анной Вяхиревой и Полиной Кузнецовой.

Фото из общего отдыха украинка выложила на своей странице в Instagram.

Все три гандболистки вместе играли за российский клуб "Ростов-Дон", однако в 2022 году после начала полномасштабного вторжения Виктория Борщенко уехала в Европу, где сейчас играет за "Бенфику", в составе которой три раза подряд выиграла чемпионат Португалии.

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Анна Вяхирева выступает за норвежский "Кристиансанд", а Полина Кузнецова до сих пор играет за российский "Ростов-Дон".