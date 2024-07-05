Орбан после встречи с Зеленским отправился к Путину. МИД Украины отреагировало
Турне венгерского лидера продолжается
фото из свободных источников
Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.
Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.
В МИД Украины прокомментировали визит Виктора Орбана в Москву.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины
МИД подчеркнул, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.
"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - говорится в заявлении ведомства.
В министерстве отметили, что единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается "формула мира".
"Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также и Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН", – указывает МИД.
В ведомстве добавили, что формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира.
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"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев", – отметило министерство иностранных дел.
Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии". Его визит в Россию происходит всего через несколько дней после посещения Киева 2 июля.
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