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Кендзер покидает Динамо и связывает свое будущее с ПАОК

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Томаш завершил украинский этап карьеры

Кендзер покидает Динамо и связывает свое будущее с ПАОК

ФК ПАОК / Автор невідомий

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30-летний защитник с января 2023 года находился в греческой команде на правах аренды. В Салониках его все устраивает, поэтому футболист продолжит выступать в составе "черно-белых".

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Летом 2017-го "Динамо" оформило трансфер игрока за 1,5 млн евро. В киевском клубе защитник провел почти 200 поединков и сделал 18 ассистов. С 2012 года и до переезда в Украину Кендзера представлял "Лех".

В ПАОК Томаш быстро стал футболистом основы. За 17 месяцев защитник отыграл 58 матчей.

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Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Томаш Кендзёра
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Источник:
Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
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