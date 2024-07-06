Кендзер покидает Динамо и связывает свое будущее с ПАОК
Томаш завершил украинский этап карьеры
ФК ПАОК / Автор невідомий
30-летний защитник с января 2023 года находился в греческой команде на правах аренды. В Салониках его все устраивает, поэтому футболист продолжит выступать в составе "черно-белых".
Летом 2017-го "Динамо" оформило трансфер игрока за 1,5 млн евро. В киевском клубе защитник провел почти 200 поединков и сделал 18 ассистов. С 2012 года и до переезда в Украину Кендзера представлял "Лех".
В ПАОК Томаш быстро стал футболистом основы. За 17 месяцев защитник отыграл 58 матчей.
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Источник:Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
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