Большой упор на артиллерию и живую силу. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Силы обороны нанесли много вреда противнику
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1260 человек. Также было уничтожено 238 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 549 840 (+1260) человек,
- танков ‒ 8153 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15629 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 14897 (+66) ед,
- РСЗО – 1115 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 878 (+0) ед,
- самолетов – 360 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11809 (+58),
- крылатых ракет ‒ 2351 (+9),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20053 (+76) ед,
- специальной техники – 2479 (+6).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Криштиану едет домой. Португалия — Франция 0:0, по пенальти 3:5. Видео голов и обзор матча
- Португалия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Евро-2024. Германия – Испания 1:2. Фурия отправляет Крооса на пенсию в экстра-тайме
- Присоединилась к Костюк и Ястремской. Свитолина вышла в 3-й раунд Уимблдона-2024
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн