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Большой упор на артиллерию и живую силу. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Силы обороны нанесли много вреда противнику

Большой упор на артиллерию и живую силу. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1260 человек. Также было уничтожено 238 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 549 840 (+1260) человек,
  • танков ‒ 8153 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15629 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 14897 (+66) ед,
  • РСЗО – 1115 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 878 (+0) ед,
  • самолетов – 360 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11809 (+58),
  • крылатых ракет ‒ 2351 (+9),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20053 (+76) ед,
  • специальной техники – 2479 (+6).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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