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Россияне ночью атаковали Украину с воздуха. ПВО уничтожила 24 из 27 ударных дронов

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Некоторые долетели до цели

Россияне ночью атаковали Украину с воздуха. ПВО уничтожила 24 из 27 ударных дронов

Фото з відкритих джерел

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В ночь с 5 на 6 июля россияне нанесли по Украине удары с воздуха. Для этого они применили 27 БпЛА типа Shahed-131/136.

Они были запущены с территории временно оккупированного Крыма, а также Курской обл. (РФ).

"К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 “шахеда” в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях”, – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.

Россияне ночью атаковали Украину с воздуха. ПВО уничтожила 24 из 27 ударных дронов - изображение 1
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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