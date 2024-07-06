Россияне ночью атаковали Украину с воздуха. ПВО уничтожила 24 из 27 ударных дронов
Некоторые долетели до цели
Фото з відкритих джерел
В ночь с 5 на 6 июля россияне нанесли по Украине удары с воздуха. Для этого они применили 27 БпЛА типа Shahed-131/136.
Они были запущены с территории временно оккупированного Крыма, а также Курской обл. (РФ).
"К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.
Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 “шахеда” в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях”, – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.
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