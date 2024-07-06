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Рух - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

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Львовский Рух против обладателя Кубка Австрии

Рух - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
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"Рух" продолжает интенсивную работу на сборах в словенской Рогле.

Сегодня состоится очередной товарищеский матч. "Рух" сыграет против "Штурма" в 19:00. В прошлой игре львовская команда сыграла в боевую ничью с венгерским "Кечкеметом" - 2:2. Посмотрим удастся ли украинской команде сегодня победить.

Товарищеский матч, "Рух" - "Штурм"
6 июля, 19:00
Прямая трансляция: YouTube

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