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КМ. Буковина - Ворскла 1:3. Видео голов и обзор матча и обзор матча

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4 забитых мяча

КМ. Буковина - Ворскла 1:3. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Фото: Буковина

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Полтавская "Ворскла" провела свой первый спарринг на летних тренировочных сборах. Соперником выступила перволиговая "Буковина". Команды сыграли в формате 3 тайма по 35 минут. Тренерские штабы имели возможность привлечь максимум футболистов, а также просмотреть потенциальных новичков. В итоге, команда из УПЛ сумела уверенно победить со счетом 3:1.

Следующий спарринг "Ворскла" проведет 10-го июля с ФК "Ужгород". "Желто-черные" будут играть 8-го июля против новоиспеченного участника Первой лиги "Металлиста 1925".

Контрольный матч

5 июля. Контрольный матч. Село Поляна.

"Буковина" - "Ворскла" 1:3

Голы: автогол, 38 (1:0) - Кане, 48 (1:1), Мякушко, 83 (1:2), Островский, 87 (1:3).

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Ворскла (Полтава) Контрольные матчи Буковина (Черновцы) товарищеские матчи
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Источник:
Буковина
Опубликовал: Виктор Иванчук
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