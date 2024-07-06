КМ. Буковина - Ворскла 1:3. Видео голов и обзор матча и обзор матча
4 забитых мяча
Фото: Буковина
Полтавская "Ворскла" провела свой первый спарринг на летних тренировочных сборах. Соперником выступила перволиговая "Буковина". Команды сыграли в формате 3 тайма по 35 минут. Тренерские штабы имели возможность привлечь максимум футболистов, а также просмотреть потенциальных новичков. В итоге, команда из УПЛ сумела уверенно победить со счетом 3:1.
Следующий спарринг "Ворскла" проведет 10-го июля с ФК "Ужгород". "Желто-черные" будут играть 8-го июля против новоиспеченного участника Первой лиги "Металлиста 1925".
Контрольный матч
5 июля. Контрольный матч. Село Поляна.
"Буковина" - "Ворскла" 1:3
Голы: автогол, 38 (1:0) - Кане, 48 (1:1), Мякушко, 83 (1:2), Островский, 87 (1:3).
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