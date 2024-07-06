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КМ. Карпаты - Металлист 1925 0:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

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Все решил автогол

КМ. Карпаты - Металлист 1925 0:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Фото: Карпати

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"Карпаты", которые только пополнили состав участников УПЛ провели спарринг с "Металлистом 1925", который наоборот, вылетел в Первую лигу. Команды играли в осторожный футбол, с большим количеством борьбы в центре поля. Однако в конце первого тайма харьковчане забили мяч. Жичиков выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной площади на Сидорова, но его опередил защитник соперника Сухарь. От последнего мяч и залетел в ворота. 0:1 - автогол стал единственным взятием ворот в игре.

Следующие контрольные матчи команды проведут 8-го июля. Соперником "Карпат" будет "Прикарпатье", а оппонентом "Металлиста 1925" станет "Буковина".

Контрольный матч

5 июля, 17:00. Бартатов.

"Карпаты" - "Металлист 1925" 0:1

Гол: Сухарь 44 (автогол)

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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