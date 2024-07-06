Шуст: Никогда не хотел быть главным тренером, и такое желание у меня никогда не возникнет. Вижу себя исключительно в работе с вратарями

Легендарный украинский вратарь Богдан Шуст недавно вошел в тренерский штаб "Карпат" U19, которые возглавляет Владислав Лупашко. О тренерстве и работе в молодежке "Карпат" Шуст пообщался с клубной пресс-службой.

- Богдан, вы возвращаетесь во Львов после почти 20 лет карьеры за пределами дома. С какими мыслями приняли предложение "Карпат"?

- Как только узнал о варианте с "Карпатами", то очень обрадовался. Возвращение домой - это всегда большая радость. Когда Владислав Лупашко советовался со мной относительно работы в "Карпатах", то меня можно было не спрашивать (улыбается). Понятно, что я очень хотел во Львов - это можно было понять даже без слов.

- Партнерам из тренерского штаба провели экскурсию по городу?

- Я уехал из Львова в раннем возрасте. Даже когда жил здесь, то многих мест не знал. Поэтому наоборот - это мне ребята показывали и рассказывали. С каждым днем открываю что-то новое в городе. Львов меняется на глазах.

- В новой роли тренера вы находитесь всего лишь в течение двух лет. Каковы ваши первые впечатления?

- Признаюсь, когда начинал тренировать, то имел другое видение. Я ошибался, ведь не сразу понял, что тренерство - это совсем другая деятельность, которая имеет мало общего с тем, что я знал о футболе. Но переключился я довольно быстро благодаря тренерам, которые меня окружали. Я имел большое желание и быстро трансформировался из футболиста в наставника. Сейчас тренерство мне настолько нравится, что я бы немного хотел изменить свое прошлое - скорее попрощался бы с карьерой футболиста. Тренер вратарей - глубинная по потенциалу деятельность, здесь надо много учиться.

- Последние годы карьеры футболиста и старт тренерской деятельности вы провели бок о бок с Владиславом Лупашко.

- Мы очень близки. Сначала на мое формирование повлиял Сергей Лавриненко - очень мудрый и опытный человек, который прошел большой путь. То же самое могу сказать о Владе Лупашко и Игоре Ермакове. Благодаря работе с этими специалистами я открыл для себя много нового. В частности, увидел, насколько активно мы можем использовать вратаря в игровой схеме команды. Мне нравится, когда главный тренер требует привлечения голкипера. Например, в работе с Лупашко я узнал, как более быстрыми темпами можно развивать вратаря, интегрированного в общую группу, а не изолированного от коллектива.

- Еще одна ключевая вещь - умение донести свою мысль. Когда стали тренером, поняли, насколько это важно?

- Бесспорно, это одно из основных качеств сильного тренера. Если ты не знаешь ментальности игрока, не знаешь, как он себя ведет в быту, если ты не ведешь диалог за пределами тренировочного процесса, то рассчитывать на успех сложно. В работе должна быть обратная связь. Вратарь должен понимать и анализировать свои действия. Лупашко, например, обладает прекрасными чертами - он чувствует людей, придает этому большое значение. Влад делает акцент на индивидуальных беседах со всеми футболистами и персоналом. В таких условиях игроки полностью доверяют тренеру.

- У вас есть амбиции стать главным тренером?

- Нет, я никогда не хотел быть им, и такое желание у меня никогда не возникнет. Вижу себя исключительно в работе с вратарями. С нетерпением жду начала работы с талантливыми карпатовскими детьми 2007-го и 2008-го годов рождения. О многих слышал, многих видел. Это очень интересно. Я могу работать и с опытными игроками, как это было в "Ингульце", так и с юными вратарями. Общий язык найду со всеми. Это то, что мне нравится и дарит радость.