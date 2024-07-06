"Меня звали в Нидерланды": Шуст - о том, была ли возможность поиграть за границей

Легендарный украинский голкипер Богдан Шуст рассказал отдельные моменты из его карьеры, а также о том, мог ли когда-то поиграть за рубежом. Напомним, Шуст всю свою карьеру играл за украинские клубы.

- Вы стали вратарем, потому что не любили много бегать?

- Очень не любил.

- Но вы же были худощавым.

- Это я сейчас такой (смеется). А в детстве был толстым. Когда жил в Судовой Вишне, то бабушка с дедушкой меня хорошо кормили. Бегать я никогда не любил. На протяжении всей карьеры не терпел этого. Сейчас футбол существенно изменился, а позиция вратаря имеет другие требования. Диапазон действий расширился, вратарю нужно очень много двигаться. В физическом и техническом планах он должен находиться на уровне с полевыми игроками.

- Когда вы уехали из Судовой Вишни?

- Сначала родители перебрались во Львов, потом за ними поехал брат, а я жил и тренировался в Судовой Вишне. Дедушка работал в колхозе - и это были замечательные времена. Я ездил на комбайне, часто ходил на ферму... Фантастические воспоминания! Впоследствии я тоже переехал во Львов и наша семья теснилась в маленькой однокомнатной квартирке. Не только я, родители и брат, но и собака, кошка и черепаха.

- Маленький Богдан Шуст восхищался Петером Шмейхелем и Александром Шовковским?

- Их постеров у меня на стене не было, но они действительно были очень качественными вратарями. Но это другая эра - современные голкиперы совсем другие, к ним более высокие требования. Футбол меняется, вратари также. В прошлой эпохе Шмейхель и Шовковский выглядели прекрасно.

- Одним из ваших первых тренеров был культовый Юрий Сусла.

- Мне очень повезло, что в моей жизни был такой специалист. Юрий Федорович давал все базовые навыки, необходимые вратарю. Сейчас такую базу редко закладывают. Акробатические прыжки, перевороты, сальто назад и вперед, упражнения с гимнастическим инвентарем... Вратарь должен быть гибким, легким, координированным. Такие упражнения - очень ценные. Для современных детей даже простые задачи акробатического направления являются тяжелыми.

- 26 октября 2005-го ваша жизнь навсегда изменилась. "Карпаты" победили "Шахтер" в Кубке Украины, а о 19-летнем Богдане Шусте узнала вся Украина.

- Конечно, это был знаковый матч. Но классно мы сыграли не только с "Шахтером", но и с "Черноморцем" и "Ворсклой", против которых мы играли в Кубке Украины. Оглушительный успех перволиговых "Карпат", аншлаг на стадионе "Украина", в городе футбольный бум... Иногда создавалось впечатление, будто мы находимся в сказке.

- Вы говорили, что не против были бы закончить карьеру раньше. Есть ли у вас желание изменить прошлое в контексте ошибочных трансферов?

- Знаете, я и не мечтал о такой карьере. Я попал в переходную группу "Карпат" и считал это большим успехом. В моей семье только дедушка немного спортом занимался - играл в футбол. Я не из футбольной семьи, я не думал о том, что футбол может приносить деньги. Когда записывался в переходную группу, то понимал, что она должна быть бесплатной. Родителям было сложно отдавать на это средства. А я даже не посмел бы их попросить.

- У вас была возможность поиграть за рубежом?

- Меня звали в Нидерланды, однако не сложилось. Надо было ехать, получать новый опыт, менять ментальность. Рядом никого не оказалось, кто мог бы подсказать. Нужно было выходить из зоны комфорта, расти, развиваться. Вообще я очень счастлив, что встречал на своем пути хороших людей. Где бы я ни играл, рядом всегда были замечательные тренеры и партнеры. Возможно, не хватало советчика, человека, который бы подсказал. Иногда надо было уменьшить мои амбиции - со стороны лучше видно ошибки. Мне этого не хватало и в плане поведения, и в контексте игры на поле. Теперь есть тренер вратарей, непосредственной обязанностью которого является общение с подопечными. Вратари не могут быть одинокими.