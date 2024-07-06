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Верес подписал грузинского полузащитника

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Контракт на 3 года

Верес подписал грузинского полузащитника

Фото: Динамо Тбілісі

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Ровенский "Верес" сообщил о переходе в клуб грузинского опорного полузащитника Гиорги Куции. Контракт с 24-летним игроком заключен на 3 года.

Куция - воспитанник "Динамо" (Тбилиси), с которым он стал двукратным чемпионом Грузии и обладателем Суперкубка Грузии. Также играл за "Дилу" (Гори, Грузия), "Работнички" (Скопье, Северная Македония) и "Лиепаю" (Латвия). Вызывался в сборные Грузии разных возрастных групп (в том числе и в главную команду).

Всего за всю карьеру провел 209 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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Динамо (Тбилиси) Верес (Ровно) Лиепая
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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