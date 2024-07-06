Верес подписал грузинского полузащитника

Ровенский "Верес" сообщил о переходе в клуб грузинского опорного полузащитника Гиорги Куции. Контракт с 24-летним игроком заключен на 3 года.

Куция - воспитанник "Динамо" (Тбилиси), с которым он стал двукратным чемпионом Грузии и обладателем Суперкубка Грузии. Также играл за "Дилу" (Гори, Грузия), "Работнички" (Скопье, Северная Македония) и "Лиепаю" (Латвия). Вызывался в сборные Грузии разных возрастных групп (в том числе и в главную команду).

Всего за всю карьеру провел 209 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.