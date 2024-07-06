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Полесье прекратило сотрудничество с Ндукве

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Недавно объявляли об аренде в Звягель

Полесье прекратило сотрудничество с Ндукве

Фото: Полісся

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"Полесье" сообщило о расторжении контракта с нападающим Денисом Ндукве. Напомним, 24-летний футболист присоединился к житомирскому клубу зимой этого года.

Всего Денис провел за "Полесье" 11 матчей, отметившись одним забитым мячом - дебютным в УПЛ.

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1-го июля клуб сообщал, что отправил Ндукве в "Звягель" на правах аренды. К слову, у "Полесья" и "Звягеля" один владелец.

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Полесье (Житомир) Денис Ндукве ФК Звягель
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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