Полесье прекратило сотрудничество с Ндукве
Недавно объявляли об аренде в Звягель
Фото: Полісся
"Полесье" сообщило о расторжении контракта с нападающим Денисом Ндукве. Напомним, 24-летний футболист присоединился к житомирскому клубу зимой этого года.
Всего Денис провел за "Полесье" 11 матчей, отметившись одним забитым мячом - дебютным в УПЛ.
1-го июля клуб сообщал, что отправил Ндукве в "Звягель" на правах аренды. К слову, у "Полесья" и "Звягеля" один владелец.
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Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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