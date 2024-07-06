  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вице-президент Полесья: Мы должны быть лидерами чемпионата, должны играть в Лиге чемпионов, должны показывать классный современный футбол
В тренде

Вице-президент Полесья: Мы должны быть лидерами чемпионата, должны играть в Лиге чемпионов, должны показывать классный современный футбол

Общие новости
Обновлено

Амбиции безумные

Вице-президент Полесья: Мы должны быть лидерами чемпионата, должны играть в Лиге чемпионов, должны показывать классный современный футбол

Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий

Новина українською

Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля подвел итоги полгода работы в клубе. Функционер рассказал, что было самым сложным.

"Было много разных нюансов, поэтому это футбол, это такая специфическая игра, это командная игра. Это такое направление, что надо в нем нем немножко разобраться. Как болельщик - это одна история, а когда ты уже внутри как менеджер, ответственное лицо - это очень важно. Тем более задача стояла от президента - сделать современный проевропейский клуб. Мы находимся в Житомире, но философия должна быть проевропейской. Поэтому должны мыслить, играть, должны быть на современном уровне.

Это было очень сложно, потому что приходишь в команду, у нее видение сформировано одно, надо доказывать что-то другое. Люди не очень сильно хотят трансформироваться из одного в другое, потому что им там где-то комфортно, а тут появился такой чудак, который выводит всех из зоны комфорта. Думают: "Ох, блин, где же он взялся на нашу голову?".

А так, в принципе, я считаю, что за этих полгода удалось многое сделать, но еще больше впереди. Потому что по команде мы уже поняли, у нас есть стратегия развития, полностью философию мы знаем, задачи наши не меняются. Мы должны быть лидерами чемпионата, должны играть в Лиге чемпионов, должны показывать классный современный футбол. Для этого нужно много еще проделать работы, но она делается, и я уверен, что у нас все получится", - сказал Тесля.

В сезоне 2023/24 "Полесье" заняло 5-е место в УПЛ. Благодаря этому результату клуб попал в квалификацию Лиги конференций, где сыграет с "Олимпией" Любляна.

По теме
yellow-arrow
Леднев попрощался с Днепром-1
yellow-arrow
Карпаты усилятся двумя игроками Днепра-1 - источник
yellow-arrow
Александрия продлила контракт с защитником
Полесье (Житомир) Владимир Тесля
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
06.07.2024 в 21:10
Таких бистрозрілок бачили багато.Амбіції ,амбіції...А на ділі тільки ПШИК !
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
06.07.2024 в 21:10
Таких бистрозрілок бачили багато.Амбіції ,амбіції...А на ділі тільки ПШИК !
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости