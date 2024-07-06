Вице-президент Полесья: Мы должны быть лидерами чемпионата, должны играть в Лиге чемпионов, должны показывать классный современный футбол

Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля подвел итоги полгода работы в клубе. Функционер рассказал, что было самым сложным.

"Было много разных нюансов, поэтому это футбол, это такая специфическая игра, это командная игра. Это такое направление, что надо в нем нем немножко разобраться. Как болельщик - это одна история, а когда ты уже внутри как менеджер, ответственное лицо - это очень важно. Тем более задача стояла от президента - сделать современный проевропейский клуб. Мы находимся в Житомире, но философия должна быть проевропейской. Поэтому должны мыслить, играть, должны быть на современном уровне.

Это было очень сложно, потому что приходишь в команду, у нее видение сформировано одно, надо доказывать что-то другое. Люди не очень сильно хотят трансформироваться из одного в другое, потому что им там где-то комфортно, а тут появился такой чудак, который выводит всех из зоны комфорта. Думают: "Ох, блин, где же он взялся на нашу голову?".

А так, в принципе, я считаю, что за этих полгода удалось многое сделать, но еще больше впереди. Потому что по команде мы уже поняли, у нас есть стратегия развития, полностью философию мы знаем, задачи наши не меняются. Мы должны быть лидерами чемпионата, должны играть в Лиге чемпионов, должны показывать классный современный футбол. Для этого нужно много еще проделать работы, но она делается, и я уверен, что у нас все получится", - сказал Тесля.