Полесье переиграло ЛНЗ в товарищеском матче
Был забит 1 мяч
Фото: Полісся
Клубы УПЛ усиленно готовятся к старту нового сезона. "Полесье" и "ЛНЗ" провели между собой спарринг на тренировочной базе первых. В игре был забит лишь один гол - он на счету легионера житомирян Бореля Томандзото.
Следующий спарринг "Полесье" проведет с "Вересом". Матч запланирован на 10-е июля. "ЛНЗ" будет встречаться 9-го июля с "Оболонью".
Контрольный матч
06.07.2024. Житомир. Тренировочная база "Полесья"
"Полесье" - "ЛНЗ" 1:0
Гол: Томандзото 55
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бабич отказался от предложения возглавить Черноморец. Клуб провел предварительные переговоры с другим кандидатом
- Британский промоутер: Ломаченко – за один бой до ухода
- "Не наказывать за естественную игру рукой": неназначенном пенальти в ворота Испании есть объяснения от УЕФА
- Орбан: Просил Зеленского сделать перерыв. Прекращение огня ускорило бы темпы переговоров с РФ
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн