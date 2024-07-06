  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Полесье переиграло ЛНЗ в товарищеском матче
В тренде

Полесье переиграло ЛНЗ в товарищеском матче

Общие новости
Обновлено

Был забит 1 мяч

Полесье переиграло ЛНЗ в товарищеском матче

Фото: Полісся

Новина українською

Клубы УПЛ усиленно готовятся к старту нового сезона. "Полесье" и "ЛНЗ" провели между собой спарринг на тренировочной базе первых. В игре был забит лишь один гол - он на счету легионера житомирян Бореля Томандзото.

Следующий спарринг "Полесье" проведет с "Вересом". Матч запланирован на 10-е июля. "ЛНЗ" будет встречаться 9-го июля с "Оболонью".

Контрольный матч

06.07.2024. Житомир. Тренировочная база "Полесья"

"Полесье" - "ЛНЗ" 1:0

Гол: Томандзото 55

По теме
yellow-arrow
Леднев попрощался с Днепром-1
yellow-arrow
Карпаты усилятся двумя игроками Днепра-1 - источник
yellow-arrow
Александрия продлила контракт с защитником
Контрольные матчи товарищеские матчи Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости