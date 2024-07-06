Полесье переиграло ЛНЗ в товарищеском матче

Клубы УПЛ усиленно готовятся к старту нового сезона. "Полесье" и "ЛНЗ" провели между собой спарринг на тренировочной базе первых. В игре был забит лишь один гол - он на счету легионера житомирян Бореля Томандзото.

Следующий спарринг "Полесье" проведет с "Вересом". Матч запланирован на 10-е июля. "ЛНЗ" будет встречаться 9-го июля с "Оболонью".

Контрольный матч

06.07.2024. Житомир. Тренировочная база "Полесья"

"Полесье" - "ЛНЗ" 1:0

Гол: Томандзото 55