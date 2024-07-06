Александрия продлила контракт с защитником

"Александрия" объявила о заключении нового контракта с 22-летним защитником Александром Мартынюком. Соглашение будет действовать до 31-го мая 2027-го года.

Футболист присоединился к "Александрии" в 2023-м году. В сезоне 2023/24 годов Мартынюк провел за "Александрию" 21 матч, в которых заработал 4 желтые карточки.

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В профессиональной карьере Александр выступал еще за "Волынь" и "Волынь-2" в Первой и Второй лигах соответственно.