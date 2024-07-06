Леднев попрощался с Днепром-1

Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев опубликовал сториз в Instagram, в котором попрощался с клубом. Вскоре 26-летний игрок покинет команду.

"Днепряне, вы навсегда в моем сердце. Спасибо каждому за проведенное время вместе", - написал Леднев.

В сезоне 2023/24 годов футболист сыграл 29 матчей, в которых забил 4 гола. Ранее была информация о заинтересованности к Ледневу "Карпат", "Кривбасса" и "Колоса".