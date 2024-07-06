Кривбасс победил в спарринге бухарестское Динамо

В первом контрольном матче на летних сборах в Словении "Кривбасс" переиграл "Динамо" Бухарест. Интересно, что сам спарринг прошел в Хорватии. За украинскую команду дебютировал один из летних новичков - малиец Канте.

В целом игра была довольно равной, с перехватами инициативы. Однако голы удавалось забивать только "Кривбассу" - отличились Твердохлеб и Задерака.

Контрольный матч

6 июля 2024 года. Крапина, Хорватия. Стадион "NK Zagorec Krapina".

"Динамо" (Бухарест, Румыния) - "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) 0:2

"Динамо" (Бухарест) (стартовый состав): Аднан Голубович - Кристиан Костин, Кеннеди Боатенг, Жозуэ Омау, Рауль Опруц - Эдди Гнаор, Ахмед Бани, Георгий Миланов, Каталин Кирьян, Деннис Политич (к) - Астрит Селмани.

"Кривбасс" (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46) - Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 46), Бакари Конате (Дмитрий Семенов, 46; Владимир Виливальд, 75), Тимур Стецьков (Игорь Снурницын, 46), Иван Дибанго (Александр Драмбаев, 46) - Юрий Вакулко (к) (Джихад Бизимана, 46), Денис Кузык (Жан По, 31; Оче Очовечи, 61), Максим Лунев (Клим Приходько, 31; новичок, 61), Егор Твердохлеб (Артур Микитишин, 61), Даниэль Соса (Дмитрий Хомченовский, 31; Максим Задерака, 61) - Принс Аду (Олег Кожушко, 46).

Голы: Егор Твердохлеб 9, Максим Задерака 83