Впервые сыграли в обновке. Шахтер и Хайдук расписали ничью в контрольном матче

"Шахтер" провел очередной спарринг на летних тренировочных сборах. Сегодня оппонентом выступал хорватский "Хайдук", который тренирует Дженнаро Гаттузо. "Горняки" впервые сыграли в новом, третьем комплекте формы.

Первый тайм получился для украинской команды не слишком удачным - ранний пропущенный гол и всего 1 удар в створ ворот. Правда, именно тот 1 удар оказался результативным. Во второй части встречи "Шахтер" сменил состав, заиграл активнее, но вырвать победу не сумел.

Контрольный матч

Stanko Mlakar Stadium, город Крань

"Шахтер" - "Хайдук" 1:1

"Шахтер" (1-й тайм): Ризнык - Азаров, Фарина, Назарина, Винисиус - Крыськив - Кевин, Марлон, Бондаренко, Швед - Траоре.

"Шахтер" (2-й тайм): Фесюн - Педриньо, Савченко, Лацабидзе, Козик - Глущенко, Сигеев - Сикан, Цуканов, Огарков - Эгиналду.

"Хайдук": Лучич - Диалло, Уремович, Шарлия, Муфи - Сигур, Капан - Саити, Пукштас, Калик - Ливая.

Голы: Траоре 28 - Цапан 13