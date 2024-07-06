Впервые сыграли в обновке. Шахтер и Хайдук расписали ничью в контрольном матче
Как вам сине-желтая форма?
Фото: Шахтар
"Шахтер" провел очередной спарринг на летних тренировочных сборах. Сегодня оппонентом выступал хорватский "Хайдук", который тренирует Дженнаро Гаттузо. "Горняки" впервые сыграли в новом, третьем комплекте формы.
Первый тайм получился для украинской команды не слишком удачным - ранний пропущенный гол и всего 1 удар в створ ворот. Правда, именно тот 1 удар оказался результативным. Во второй части встречи "Шахтер" сменил состав, заиграл активнее, но вырвать победу не сумел.
Контрольный матч
Stanko Mlakar Stadium, город Крань
"Шахтер" - "Хайдук" 1:1
"Шахтер" (1-й тайм): Ризнык - Азаров, Фарина, Назарина, Винисиус - Крыськив - Кевин, Марлон, Бондаренко, Швед - Траоре.
"Шахтер" (2-й тайм): Фесюн - Педриньо, Савченко, Лацабидзе, Козик - Глущенко, Сигеев - Сикан, Цуканов, Огарков - Эгиналду.
"Хайдук": Лучич - Диалло, Уремович, Шарлия, Муфи - Сигур, Капан - Саити, Пукштас, Калик - Ливая.
Голы: Траоре 28 - Цапан 13
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