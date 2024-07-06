Рух разгромил в спарринге чемпиона Австрии
Легко
Фото: Рух
Львовский "Рух" сыграл второй матч на словенских предсезонных сборах. Правда, эту игру команда провела в Австрии. Оппонентом стал чемпион и обладатель Кубка Австрии "Штурм" (Грац). Львовяне уверенно разобрались с австрийцами, победив в 3 мяча.
Следующий спарринг "желто-черные" проведут с хорватским "Хайдуком". Он пройдет во вторник, 9-го июля.
Контрольный матч
6 июля 2024 года. Гралла, Австрия
"Рух" (Львов, Украина) - "Штурм" (Грац, Австрия) 4:1
"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод (Товарницкий, 75), Роман (Савчук, 75), Пидгурский, Притула (Слюсар, 57), Дидык (Таллес, 46), Рунич (Карабин, 46), Лях (Непейпиев, 61), Краснопир (Клайвер, 67)
Голы: Пидгурский, 4 (пенальти), Краснопир, 35, 63, Карабин, 78 - Саркария, 85 (пенальти)
Нереализованный пенальти: Саркария, 53 (сейв голкипера)
Удаление: Слюбик, 84 (прямая красная)
Популярное сейчас
- Нидерланды - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 Евро-2024
- Англия – Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Британский промоутер: Ломаченко – за один бой до ухода
- Испания и Франция выходят в полуфинал ЕВРО, Мартинес спасает Месси, Кроос завершает карьеру. Главные новости за 5 июля
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО