  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Очовечи: Я долгое время искал эту прекрасную возможность - стать футболистом Кривбасса
В тренде

Очовечи: Я долгое время искал эту прекрасную возможность - стать футболистом Кривбасса

Общие новости
Обновлено

Первые слова новичка

Очовечи: Я долгое время искал эту прекрасную возможность - стать футболистом Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Новичок "Кривбасса", нигерийский нападающий Оче Очевечи, рассказал, как возник вариант с украинским клубом и как происходил переход.

Привет, Оче, рад нашему знакомству. Поделись своими эмоциями после подписания контракта с ФК "Кривбасс".

- Взаимно. Я очень рад подписанию соглашения с Кривбассом. Ведь я долгое время искал эту прекрасную возможность стать футболистом криворожского клуба. К сожалению, это ожидание заняло немного времени. Но, главное, все удалось: сейчас я счастлив, что я наконец-то здесь.

- Что ты знал о ФК "Кривбасс" и украинском футболе в целом перед трансфером?

- Честно говоря, я немного знаю об украинском футболе. Знаю только, что некоторые из нигерийских игроков играют в украинской лиге. Слышал о таких клубах, как "Шахтер" Донецк, "Динамо" Киев. Недавно стал следить за "Кривбассом". Это отличный клуб. Очень рад, что я теперь с вами.

- Расскажи подробности перехода в "Кривбасс"…

– Мой трансфер осуществился благодаря моему агенту – Джуси. Он рассказал о клубе, ведь до этого я не знал много деталей. После этого я начал изучать команду и понял, что это отличная возможность для моей профессиональной карьеры. И принял предложение "Кривбасса".

Может быть, ты уже был с кем-то знаком из команды к переходу?

– Нет, никого не знал лично. Как я уже сказал, перед этим подробно ознакомился с информацией о клубе. Узнал, что в "Кривбассе" много африканских исполнителей, и это хорошо.

По теме
yellow-arrow
Рух разгромил в спарринге чемпиона Австрии
yellow-arrow
Впервые сыграли в обновке. Шахтер и Хайдук расписали ничью в контрольном матче
yellow-arrow
Кривбасс победил в спарринге бухарестское Динамо
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости