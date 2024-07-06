Очовечи: Я долгое время искал эту прекрасную возможность - стать футболистом Кривбасса

Новичок "Кривбасса", нигерийский нападающий Оче Очевечи, рассказал, как возник вариант с украинским клубом и как происходил переход.

– Привет, Оче, рад нашему знакомству. Поделись своими эмоциями после подписания контракта с ФК "Кривбасс".

- Взаимно. Я очень рад подписанию соглашения с Кривбассом. Ведь я долгое время искал эту прекрасную возможность стать футболистом криворожского клуба. К сожалению, это ожидание заняло немного времени. Но, главное, все удалось: сейчас я счастлив, что я наконец-то здесь.

- Что ты знал о ФК "Кривбасс" и украинском футболе в целом перед трансфером?

- Честно говоря, я немного знаю об украинском футболе. Знаю только, что некоторые из нигерийских игроков играют в украинской лиге. Слышал о таких клубах, как "Шахтер" Донецк, "Динамо" Киев. Недавно стал следить за "Кривбассом". Это отличный клуб. Очень рад, что я теперь с вами.

- Расскажи подробности перехода в "Кривбасс"…

– Мой трансфер осуществился благодаря моему агенту – Джуси. Он рассказал о клубе, ведь до этого я не знал много деталей. После этого я начал изучать команду и понял, что это отличная возможность для моей профессиональной карьеры. И принял предложение "Кривбасса".

– Может быть, ты уже был с кем-то знаком из команды к переходу?

– Нет, никого не знал лично. Как я уже сказал, перед этим подробно ознакомился с информацией о клубе. Узнал, что в "Кривбассе" много африканских исполнителей, и это хорошо.