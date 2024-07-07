Англия и Нидерланды в полуфинале, Рух разгромил чемпиона Австрии, спарринг Шахтера. Главные новости за 6 июня

В немецком Дюссельдорфе сборная "трех львов" и "крестовые" решали судьбу третьей путевки в полуфинал чемпионата Европы. Команды Гарета Саутгейта и Мурата Якина не сумели определить сильнейшего за 120 минут, обменявшись голами во втором тайме основного времени. Победу же в серии послематчевых пенальти праздновали именно англичане. Триумф сборной из "Туманного Альбиона" стал возможным благодаря промаху Аканджи.

Во втором четвертьфинале игрового дня, который проходил уже в Берлине, "оранжевые" встречались с "лунными звездами". Нидерланды первыми пропустили - на экваторе первой половины матча отличился Акайдин. Однако, во втором тайме подопечные Рональда Кумана собрались и вырвали победу. Голом в составе нидерландской сборной отметился Де Фрай, а еще одно взятие ворот пришлось на автогол.

Подопечные Виталия Пономарева продолжают подготовку к новой кампании УПЛ. На этот раз, в рамках словенских предсезонных сборов "Рух" встречался с чемпионом и обладателем Кубка Австрии "Штурмом". Однако, эта игра проходила в австрийском городе Гралла. В итоге, львовский коллектив сокрушил своего соперника со счетом 4:1.

Активно к новому сезону также готовится и действующий чемпион Украины в лице донецкого "Шахтера". "Горняки" под руководством Марино Пушича встречались с хорватским "Хайдуком" Дженнаро Гаттузо. Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме и расписали ничью. Примечательно, что на этот матч "Шахтер" вышел в новой игровой форме, которая выполнена в символических желтом и синем цветах.

"Фурия Роха" сделала официальное заявление о состоянии своего основного хавбека. 21-летний испанец получил повреждение в четвертьфинале с "Бундестим" и выбыл более чем на месяц. У полузащитника диагностировано внутреннее боковое растяжение левого колена 2 степени. Таким образом, Педри пропустит полуфинал и потенциальный финал форума в Германии.

Официальный сайт "молотобойцев" сообщил, что клуб подписал центрбека "Вулверхэмптона" Макса Килмана за 47 миллионов евро. Контракт 27-летнего защитника с лондонской командой рассчитан на 7 лет. В прошлом сезоне Килман провел 44 поединка во всех турнирах.

Будущее украинского нападающего все еще остается под вопросом. Издание AS сообщило, что неназванный клуб из Саудовской Аравии предлагает Артему Довбику зарплату в размере 15 миллионов евро в год. Примечательно, что в Жироне лучший бомбардир прошлого сезона Ла Лиги получает гораздо более скромную сумму - 800 тысяч. Также есть информация, что интерес к 27-летнему украинцу сохраняет мадридский "Атлетико".