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Силы обороны ликвидировали 1150 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Было уничтожено 40 артиллерийских систем

Силы обороны ликвидировали 1150 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Украинские военные ликвидировали еще 1150 противников. Кроме этого, было уничтожено 178 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 550 990 (+1150) человек,
  • танков ‒ 8155 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15645 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 14937 (+40) ед,
  • РСЗО – 1115 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 879 (+1) ед,
  • самолетов – 360 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11862 (+53),
  • крылатых ракет ‒ 2352 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20103 (+50) ед,
  • специальной техники – 2495 (+16).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.07.2024 в 09:31
Не росіян, а коцапофашистів
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.07.2024 в 09:31
Не росіян, а коцапофашистів
Ответить
0
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