Силы обороны ликвидировали 1150 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
Было уничтожено 40 артиллерийских систем
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Украинские военные ликвидировали еще 1150 противников. Кроме этого, было уничтожено 178 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 550 990 (+1150) человек,
- танков ‒ 8155 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15645 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 14937 (+40) ед,
- РСЗО – 1115 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 879 (+1) ед,
- самолетов – 360 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11862 (+53),
- крылатых ракет ‒ 2352 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20103 (+50) ед,
- специальной техники – 2495 (+16).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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07.07.2024 в 09:31
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