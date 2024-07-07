Россияне ночью атаковали Украину баллистическими ракетами и 13 шахедами
БПЛА были уничтожены ПВО
Фейсбук/Анатолій Штефан
В ночь с 6 на 7 июля россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха.
Для этого они использовали две баллистические ракеты Искандер-М и 13 ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Место пуска – Курская область РФ.
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "шахедов" в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях", - говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.
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Источник:КП ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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