"Это ваш край, и вы заслуживаете жить в нем счастливыми". Дженнаро Гаттузо - о войне в Украине

Главный тренер "Хайдука" Дженнаро Гаттузо поделился своими мыслями по поводу войны в Украине.

"Это чрезвычайно гордый народ, большого сердца и большой благородной цели. Они действительно невероятные, они живут в чрезвычайно сложных условиях, к сожалению, очень много людей отдали свою жизнь.

Единственное, на что я надеюсь – это закончится как можно скорее. Это нечестно по отношению к этому замечательному народу и этой замечательной стране.

Это их земля, это их место, где украинцы родились, где жили их родители, где живут их дети. Это ваш край, и вы заслуживаете жить в нем счастливыми.

Если пытаться искать какой-то позитив в этом, то действительно приятно видеть ту гордость, которую демонстрирует народ Украины", — сказал итальянец.