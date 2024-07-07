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"Это ваш край, и вы заслуживаете жить в нем счастливыми". Дженнаро Гаттузо - о войне в Украине

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"Это ваш край, и вы заслуживаете жить в нем счастливыми". Дженнаро Гаттузо - о войне в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Хайдука" Дженнаро Гаттузо поделился своими мыслями по поводу войны в Украине.

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"Это чрезвычайно гордый народ, большого сердца и большой благородной цели. Они действительно невероятные, они живут в чрезвычайно сложных условиях, к сожалению, очень много людей отдали свою жизнь.

Единственное, на что я надеюсь – это закончится как можно скорее. Это нечестно по отношению к этому замечательному народу и этой замечательной стране.

Это их земля, это их место, где украинцы родились, где жили их родители, где живут их дети. Это ваш край, и вы заслуживаете жить в нем счастливыми.

Если пытаться искать какой-то позитив в этом, то действительно приятно видеть ту гордость, которую демонстрирует народ Украины", — сказал итальянец.

Напомним, вчера "Шахтер" и "Хайдук" провели товарищеский матч в Словении. Он завершился со счётом 1:1.

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Украина Гаттузо
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Источник:
FCShakhtar
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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