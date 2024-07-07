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Заря – Белтинцы. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Общие новости

Начало в 18:30

Заря – Белтинцы. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

zarya-lugansk.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня луганская "Заря" сыграет против словенской "Белтинцы".

"Белтинцы" завершили сезон 2023/24 на втором месте во второй лиге Словении, и сегодня они сыграют против украинской "Зари", которая заняла 10-е место в УПЛ. В прошлом матче "Заря" сыграла против венгерского "МТК Будапешт" и завершила игру со счетом 1:1. Посмотрим, сможет ли украинская команда одержать победу сегодня.

Товарищеский матч, "Заря" - "Белтинцы"
7 июля, 18:30
Прямая трансляция: YouTube

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