Заря – Белтинцы. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Начало в 18:30
zarya-lugansk.com
Сегодня луганская "Заря" сыграет против словенской "Белтинцы".
"Белтинцы" завершили сезон 2023/24 на втором месте во второй лиге Словении, и сегодня они сыграют против украинской "Зари", которая заняла 10-е место в УПЛ. В прошлом матче "Заря" сыграла против венгерского "МТК Будапешт" и завершила игру со счетом 1:1. Посмотрим, сможет ли украинская команда одержать победу сегодня.
Товарищеский матч, "Заря" - "Белтинцы"
7 июля, 18:30
Прямая трансляция: YouTube
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