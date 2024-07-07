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Пушич: На следующей неделе сможем задействовать наш состав в его полном виде

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Пушич: На следующей неделе сможем задействовать наш состав в его полном виде

shakhtar.com

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после спарринга с "Хайдуком" (1:1) рассказал в каких игровых кондициях находятся его игроки и оценил работу на сборах в целом.

- Если говорить о физической форме, то в каких кондициях сейчас игроки?

- Мы на хорошем пути. Есть цели, которые поставили себе в голове, и уже успели их достичь в течение этих двух недель и даже сделать больше. Считаю, что это замечательно. У нас нет травм сейчас, мы улучшаем наше физическое состояние, и, как вы могли увидеть по игре, команда находится действительно на очень высоком уровне.

- Перед матчем вы имели теплую встречу с Дженнаро Гаттузо. О чем успели поговорить?

- Знаем друг друга очень-очень много времени и играли друг против друга, поэтому это всегда теплая встреча. Пошутили, ничего особенного, просто двое коллег, которые давно не виделись.

- Накануне "Шахтер" презентовал новую форму, и мы увидели команду в сине-желтой. Как вам нравится?

- Она невероятная, я ее уже люблю! Должен сказать, что все три комплекта хорошо смотрятся, но особенно - эта форма. Я ее действительно сильно люблю, ведь в ней скрыто большое значение.

- После матча с "Хайдуком" вы даете команде два выходных. А какие планы в дальнейшем?

- Да, мы действительно очень нуждаемся в этом отдыхе. Команда тяжело работала и должна освежиться. Приятно, что возвращаются наши сборники, поэтому на следующей неделе сможем привлечь наш состав в его полном виде. И начнем полноценную подготовку в максимальном составе вместе с его второй частью, которая еще не была привлечена к сборам. Конечно, некоторые игроки, которые принимали участие в матчах за национальную сборную, были в отпуске и требуют определенного времени на адаптацию. Но, как я и говорил ранее, я доволен подходом и желанием своих игроков, поэтому работаем по графику.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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