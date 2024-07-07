КМ. Шахтер – Хайдук 1:1. Видео голов и обзор матча

Донецкий "Шахтер" провел второй спарринг на собрании в Словении. Матч против "Хайдука" команда впервые сыграла в новой сине-желтой форме. В первом тайме "горняки" имели мало моментов, однако сумели отреагировать забитым мячом после раннего пропущенного гола. Во втором тайме "Шахтер" сменил состав и больше владел инициативой, но вырвать победу не удалось.

Следующий товарищеский матч "горняки" проведут 17-го июля с "Бешикташем" (ввиду анонсированных спаррингов на этот момент).

Контрольный матч

Stanko Mlakar Stadium, город Крань

"Шахтер" - "Хайдук" 1:1

Голы: Траоре 28 - Цапан 13