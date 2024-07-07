  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. КМ. Шахтер – Хайдук 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

КМ. Шахтер – Хайдук 1:1. Видео голов и обзор матча

Общие новости
Обновлено

Сыграли в сине-желтой форме

КМ. Шахтер – Хайдук 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Шахтар

Новина українською

Донецкий "Шахтер" провел второй спарринг на собрании в Словении. Матч против "Хайдука" команда впервые сыграла в новой сине-желтой форме. В первом тайме "горняки" имели мало моментов, однако сумели отреагировать забитым мячом после раннего пропущенного гола. Во втором тайме "Шахтер" сменил состав и больше владел инициативой, но вырвать победу не удалось.

Следующий товарищеский матч "горняки" проведут 17-го июля с "Бешикташем" (ввиду анонсированных спаррингов на этот момент).

Контрольный матч

Stanko Mlakar Stadium, город Крань

"Шахтер" - "Хайдук" 1:1

Голы: Траоре 28 - Цапан 13

По теме
yellow-arrow
"Была неплохая интенсивность": Кудрик - о спарринге Полесья из ЛНЗ
yellow-arrow
КМ. Динамо Бухарест - Кривбасс 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Полесье - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча
Контрольные матчи обзор матчей Хайдук (Сплит) Шахтер (Донецк) товарищеские матчи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости