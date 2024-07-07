КМ. Полесье - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча

Представители УПЛ "Полесье" и "ЛНЗ" сыграли между собой товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Житомирская команда имела гораздо больше моментов соперника, один из которых ей удалось превратить в гол. Он и оказался единственным в игре.

Далее на "Полесье" ждет спарринг с "Вересом". Этот матч должен состояться 10-го июля. Зато "ЛНЗ" днем ранее сыграет с "Оболонью".

Контрольный матч

06.07.2024. Житомир. Тренировочная база "Полесья"

"Полесье" - "ЛНЗ" 1:0

Гол: Томандзото 55