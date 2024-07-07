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КМ. Полесье - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча

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Житомиряне были лучшими

КМ. Полесье - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Полісся

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Представители УПЛ "Полесье" и "ЛНЗ" сыграли между собой товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Житомирская команда имела гораздо больше моментов соперника, один из которых ей удалось превратить в гол. Он и оказался единственным в игре.

Далее на "Полесье" ждет спарринг с "Вересом". Этот матч должен состояться 10-го июля. Зато "ЛНЗ" днем ранее сыграет с "Оболонью".

Контрольный матч

06.07.2024. Житомир. Тренировочная база "Полесья"

"Полесье" - "ЛНЗ" 1:0

Гол: Томандзото 55

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Контрольные матчи обзор матчей товарищеские матчи Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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