КМ. Полесье - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча
Житомиряне были лучшими
Фото: Полісся
Представители УПЛ "Полесье" и "ЛНЗ" сыграли между собой товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Житомирская команда имела гораздо больше моментов соперника, один из которых ей удалось превратить в гол. Он и оказался единственным в игре.
Далее на "Полесье" ждет спарринг с "Вересом". Этот матч должен состояться 10-го июля. Зато "ЛНЗ" днем ранее сыграет с "Оболонью".
Контрольный матч
06.07.2024. Житомир. Тренировочная база "Полесья"
"Полесье" - "ЛНЗ" 1:0
Гол: Томандзото 55
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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