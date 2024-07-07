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КМ. Динамо Бухарест - Кривбасс 0:2. Видео голов и обзор матча

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Победили 18-кратного чемпиона Румынии

КМ. Динамо Бухарест - Кривбасс 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Кривбас

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"Кривбасс" сыграл свой первый матч на тренировочных сборах в Словении. Правда, сама игра с "Динамо" Бухарест прошла в Хорватии. Несмотря на борьбу и неплохое выступление от обеих команд победу одержали именно украинцы. Голами в разных таймах отметились Твердохлеб и Задерака.

Следующий спарринг криворожская команда проведет 10-го июля против "Янг Бойза" из Швейцарии. Игра должна начаться в 19:00.

Контрольный матч

6 июля 2024 года. Крапина, Хорватия. Стадион "NK Zagorec Krapina".

"Динамо" (Бухарест, Румыния) - "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) 0:2

Голы: Твердохлеб 9, Задерака 83

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Контрольные матчи Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Бухарест) обзор матчей товарищеские матчи
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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