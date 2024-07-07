КМ. Динамо Бухарест - Кривбасс 0:2. Видео голов и обзор матча
Победили 18-кратного чемпиона Румынии
Фото: Кривбас
"Кривбасс" сыграл свой первый матч на тренировочных сборах в Словении. Правда, сама игра с "Динамо" Бухарест прошла в Хорватии. Несмотря на борьбу и неплохое выступление от обеих команд победу одержали именно украинцы. Голами в разных таймах отметились Твердохлеб и Задерака.
Следующий спарринг криворожская команда проведет 10-го июля против "Янг Бойза" из Швейцарии. Игра должна начаться в 19:00.
Контрольный матч
6 июля 2024 года. Крапина, Хорватия. Стадион "NK Zagorec Krapina".
"Динамо" (Бухарест, Румыния) - "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) 0:2
Голы: Твердохлеб 9, Задерака 83
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Источник:Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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