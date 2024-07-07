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"Была неплохая интенсивность": Кудрик - о спарринге Полесья из ЛНЗ

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Житомиряне победили

"Была неплохая интенсивность": Кудрик - о спарринге Полесья из ЛНЗ

Фото: Полісся

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Голкипер "Полесья" Олег Кудрик рассказал, как прошел контрольный матч с "ЛНЗ" (1:0) для его команды. Спарринг проходил на тренировочной базе житомирян.

"Хорошая игра, думаю, мы здорово отыграли. Была неплохая интенсивность, мы показали хороший футбол, где-то еще не хватает физической формы, но считаю, что со временем будем добавлять во всех компонентах. На данном этапе была хорошая игра с нашей стороны. Против нас играла хорошая, боевая команда, было полезно, приятно и правильно играть против сильного соперника. "ЛНЗ" была закономерной, но не первую роль играет результат в этих матчах.

Следующий контрольный матч "Полесье" проведет 10 июля с "Вересом". Игра состоится на стадионе "Авангард" в Ровно.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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