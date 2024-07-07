  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Твердохлеб: Победы помогают легче переносить нагрузку на тренировках
В тренде

Твердохлеб: Победы помогают легче переносить нагрузку на тренировках

Общие новости

О спарринге с румынами

Твердохлеб: Победы помогают легче переносить нагрузку на тренировках

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал победную контрольную игру с "Динамо" Бухарест (2:0). Футболист отметился одним из голов в матче.

Поздравляем с победой и голом. Матч пошел команде в пользу?

– Провели полезный спарринг против хорошей команды. Хорошо, что удалось победить, положительный результат всегда поднимает эмоциональное состояние и атмосферу в команде. Также победы помогают легче переносить нагрузку на тренировках. Продолжаем плодотворно готовиться к следующим спаррингам и новому сезону.

- Твой гол это дополнительный плюс для настроения?

- Когда забиваешь – получаешь дополнительную уверенность. Конечно, доволен, что отличился и помог "Кривбассу" победить. Последовала передача с фланга от Кузыка. Я принял мяч и поразил дальний угол. Благо, все вышло.

- Как в целом проходит собрание? Все ли удается?

– Нагрузки достаточно серьезные. Сегодня играли на фоне усталости где-то. Поэтому, может быть, футбол был не тот, на который рассчитывали. Но это собрание: будем прибавлять от игры к игре.

По теме
yellow-arrow
Педриньо вернулся в расположение Шахтера
yellow-arrow
Пономарев: Сейчас сейчас у футболистов много интенсивной работы с мячом. Они постепенно привыкают к этим требованиям и нагрузкам
yellow-arrow
"Была неплохая интенсивность": Кудрик - о спарринге Полесья из ЛНЗ
Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости