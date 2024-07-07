Твердохлеб: Победы помогают легче переносить нагрузку на тренировках
О спарринге с румынами
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал победную контрольную игру с "Динамо" Бухарест (2:0). Футболист отметился одним из голов в матче.
– Поздравляем с победой и голом. Матч пошел команде в пользу?
– Провели полезный спарринг против хорошей команды. Хорошо, что удалось победить, положительный результат всегда поднимает эмоциональное состояние и атмосферу в команде. Также победы помогают легче переносить нагрузку на тренировках. Продолжаем плодотворно готовиться к следующим спаррингам и новому сезону.
- Твой гол – это дополнительный плюс для настроения?
- Когда забиваешь – получаешь дополнительную уверенность. Конечно, доволен, что отличился и помог "Кривбассу" победить. Последовала передача с фланга от Кузыка. Я принял мяч и поразил дальний угол. Благо, все вышло.
- Как в целом проходит собрание? Все ли удается?
– Нагрузки достаточно серьезные. Сегодня играли на фоне усталости где-то. Поэтому, может быть, футбол был не тот, на который рассчитывали. Но это собрание: будем прибавлять от игры к игре.
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