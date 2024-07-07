Пономарев: Сейчас сейчас у футболистов много интенсивной работы с мячом. Они постепенно привыкают к этим требованиям и нагрузкам

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил игру своей команды в контрольном матче с австрийским "Штурмом" (4:1) и рассказал о работе на тренировочном сборе в целом.

"Приятно победить такого соперника, как "Штурм". Но счет не отражает того, насколько сложным был этот матч для "Движения". Такие спарринги важны для развития и роста молодых игроков. Ребята сейчас работают под серьезными нагрузками, поэтому я доволен тем, как футболисты выглядели в игре против "Штурма".

Мы работаем над каждым компонентом игры. Важно обращать на все фазы атаки и обороны, чтобы игроки уверенно себя чувствовали в разных условиях. Конечно, сейчас не все получается, как и на дистанции сезона будут разные моменты, но мы обращаем на это внимание и делаем необходимые выводы. Сейчас у футболистов много интенсивной работы с мячом. Они постепенно привыкают к этим требованиям и нагрузкам.

Молодежь из Академии, которую мы взяли на собрание, работает очень хорошо. Ребятам еще нужно время, чтобы адаптироваться к требованиям взрослого футбола и тому, что от них хочет увидеть тренерский штаб. Немедленного результата мы не ожидаем, но видим старания молодых игроков. В частности, в первом матче с "Кечкеметом" Сергей Панченко забил хороший гол и я пока могу только похвалить его. Кто-то быстрее себя проявляет, а кому-то для этого нужно больше времени – это нормальная часть рабочего процесса. Главное, что у молодежи есть желание показать себя, и им это удается", - сказал тренер.