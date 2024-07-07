Педриньо вернулся в расположение Шахтера

Бразильский нападающий Педриньо присоединился к "Шахтеру" на тренировочном сборе в Словении.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину игрок на правах аренды играл на родине за "Атлетику Минейру".

Педриньо перешел в "Шахтер" из "Бенфики" в 2021-м году за 18 миллионов евро. Нынешняя стоимость игрока составляет около 6 миллионов.

Всего в сезоне 2021/22 игрок провел за украинский клуб 19 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. В аренде за "Атлетику Минейру" сыграл 58 игр, записал в актив 2 гола и 4 результативных передачи.