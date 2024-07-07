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"Сначала сил хватало, но в определенный момент я почувствовал, что они меня покинули": легионер Полесья – о спарринге с ЛНЗ

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Забил победный мяч

"Сначала сил хватало, но в определенный момент я почувствовал, что они меня покинули": легионер Полесья – о спарринге с ЛНЗ

Фото: Полісся

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Полузащитник "Полесья" Борель Томандзото оценил, как прошел для него контрольный матч с "ЛНЗ" (1:0). Игрок забил единственный гол в игре.

"Я очень доволен. К тому же этот мяч стал дебютным и еще победным. Пока это контрольные матчи, но я надеюсь, что такие результаты, как в сегодняшнем поединке, дадут команде импульс для хорошего начала сезона. Сначала сил хватало, но во время паузы на водопой я подал тренеру знак и показал, что отдал все на поле. Я хочу сказать, что в таких эпизодах, как с забитым мячом, все решает не рост а уверенность. Сегодня мне удалось выбрать хорошую позицию. как сложится ситуация дальше, но к началу официального сезона нас еще есть 2-3 матча", - сказал Тлмандзото.

Следующий контрольный матч "Полесье" проведет 10 июля с "Вересом". Игра состоится на стадионе "Авангард" в Ровно.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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