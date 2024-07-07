Заря уступила словенской команде в контрольном матче

Луганская "Заря" провела второй спарринг на тренировочных сборах в Словении. Сегодня оппонентом стала местная команда "Белтинцы". К слову, она представляет Вторую лигу Словении.

Быстрый гол от луганчан быстро забылся, ведь соперник сразу отреагировал и вышел вперед. После первого тайма словенцы вели в счете в 2 мяча. Украинская команда смогла позже только на 1 гол с пенальти, поэтому проигрывает 2:3.

Контрольный матч

07.07.2024. Учебно-тренировочные сборы. Словения

"Заря" - "Белтинцы" 2:3

"Заря": Мацапура (Косовский, 46), Писаренко (Перович, 34), Эскинья, Мариновский (Писаренко, 64), Гулько (Головкин, 58), Бугай, Дрышлюк, Хахлев, Жуниньо, Слесар, Ндур.

Голы: Гулько 4, Ндур 81 (пен.) - 10, 13, 38.