Заря уступила словенской команде в контрольном матче
Хотя соперник был скромный
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Луганская "Заря" провела второй спарринг на тренировочных сборах в Словении. Сегодня оппонентом стала местная команда "Белтинцы". К слову, она представляет Вторую лигу Словении.
Быстрый гол от луганчан быстро забылся, ведь соперник сразу отреагировал и вышел вперед. После первого тайма словенцы вели в счете в 2 мяча. Украинская команда смогла позже только на 1 гол с пенальти, поэтому проигрывает 2:3.
Контрольный матч
07.07.2024. Учебно-тренировочные сборы. Словения
"Заря" - "Белтинцы" 2:3
"Заря": Мацапура (Косовский, 46), Писаренко (Перович, 34), Эскинья, Мариновский (Писаренко, 64), Гулько (Головкин, 58), Бугай, Дрышлюк, Хахлев, Жуниньо, Слесар, Ндур.
Голы: Гулько 4, Ндур 81 (пен.) - 10, 13, 38.
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