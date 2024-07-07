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Подгурский: Рух много работает над билдапом, выходом из обороны в атаку

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Подгурский: Рух много работает над билдапом, выходом из обороны в атаку

Фото: ФК "Рух" Львів

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Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский оценил товарищеский матч со "Штурмом" (4:1) и рассказал, что команда акцентирует внимание при подготовке.

"Против "Штурма" была очень хорошая игра в нашем исполнении и мы увидели как положительные моменты, так и то, над чем нам еще предстоит работать. Да, приятно выиграть у чемпиона Австрии, но сейчас главное не результат. В первую очередь "Рух" концентрируется на Во время спаррингов и тренировок на сборах мы моделируем разнообразные игровые ситуации, которые могут быть уже в официальных матчах. качества.

В матчах с "Кечкеметом" и "Штурмом" соперники иногда заставляли нас играть длинными передачами и в некоторых эпизодах нам удавалось качественно разыграть такие атаки и в итоге они завершались голами. Также "Рух" много работает над билдапом, выходом из обороны в атаку. Мы не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем работать и у нас еще две недели тренировок на словенском собрании – у команды есть время, чтобы улучшить свою игру как в атаке, так и в защите. Надеюсь, "Рух" подойдет к старту чемпионата Украины в хорошей форме", - сказал игрок.

Следующий спарринг "Рух" проведет во вторник, 9 июля. В соперниках будет хорватский "Хайдук", недавно сыгравший вничью с "Шахтером" (1:1).

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Рух (Львов) Денис Пидгурский
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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