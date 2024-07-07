КМ. Колос - Кудривка-Нива 3:1. Видео голов и обзор матча

"Колос" дома сыграл товарищескую игру с представителем Первой лиги "Кудривкой-Нивой". Хозяева создали больше голевых моментов, поэтому их победа в 2 мяча вполне понятна.

Следующий спарринг ковалевцы проведут с сумской "Викторией". Что касается "Кудривки-Нивы", то дальше их ждет встреча с "Александрией". Матч запланирован на 12-е июля.

Контрольный матч

07.07.2024 г. Ковалевка, стадион "Колос"

"Колос" (Ковалевка) - ФК "Кудривка-Нива" (Кудривка) 3:1

Голы: Криворучко 4, Паулаускас 73, Ильин 75 - Тименко 31 (пен)