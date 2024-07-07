КМ. Колос - Кудривка-Нива 3:1. Видео голов и обзор матча
Домашний спарринг
Фото: Колос
"Колос" дома сыграл товарищескую игру с представителем Первой лиги "Кудривкой-Нивой". Хозяева создали больше голевых моментов, поэтому их победа в 2 мяча вполне понятна.
Следующий спарринг ковалевцы проведут с сумской "Викторией". Что касается "Кудривки-Нивы", то дальше их ждет встреча с "Александрией". Матч запланирован на 12-е июля.
Контрольный матч
07.07.2024 г. Ковалевка, стадион "Колос"
"Колос" (Ковалевка) - ФК "Кудривка-Нива" (Кудривка) 3:1
Голы: Криворучко 4, Паулаускас 73, Ильин 75 - Тименко 31 (пен)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ТаТоТаке: Харатин подписал контракт с клубом УПЛ
- Футболист Днепра-1 перешел в команду Первой лиги – источник
- Кто заменит Кевина де Брюйне? Ман Сити составил список потенциальных кандидатов
- Испания и Франция выходят в полуфинал ЕВРО, Мартинес спасает Месси, Кроос завершает карьеру. Главные новости за 5 июля
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн