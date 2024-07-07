Кинарейкин попрощался с Днепром-1. Известно, куда может перейти игрок
Это команда УПЛ
scdnipro1.com.ua
Голкипер "Днепра-1" Яков Кинарейкин попрощался с командой, выложив сториз на своей странице в Instagram.
"Спасибо "Днепру-1" за все. Спасибо каждому днепрянину за проведенные годы вместе. Спасибо персоналу, игрокам, болельщикам и каждому, с кем я делил футбольное поле. Навсегда в сердце", - написал вратарь.
По информации FCDNIPRO.COM, 20-летний Кинарейкин может перейти в "Карпаты". Также издание подтверждает информацию ТаТоТаке об интересе львовского клуба к еще 2-х игроков "Днепра-1" Владимира Адамюка и Дениса Мирошниченко.
Ранее, в конце мая, появлялась информация от Telegram-канала Gool_ua, что голкипером интересуется "Александрия".
Кинарейкин сыграл за "Днепр-1" 14 матчей, в которых пропустил 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.
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