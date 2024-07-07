  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кинарейкин попрощался с Днепром-1. Известно, куда может перейти игрок
В тренде

Кинарейкин попрощался с Днепром-1. Известно, куда может перейти игрок

Общие новости
Обновлено

Это команда УПЛ

Кинарейкин попрощался с Днепром-1. Известно, куда может перейти игрок

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Яков Кинарейкин попрощался с командой, выложив сториз на своей странице в Instagram.

"Спасибо "Днепру-1" за все. Спасибо каждому днепрянину за проведенные годы вместе. Спасибо персоналу, игрокам, болельщикам и каждому, с кем я делил футбольное поле. Навсегда в сердце", - написал вратарь.

По информации FCDNIPRO.COM, 20-летний Кинарейкин может перейти в "Карпаты". Также издание подтверждает информацию ТаТоТаке об интересе львовского клуба к еще 2-х игроков "Днепра-1" Владимира Адамюка и Дениса Мирошниченко.

Ранее, в конце мая, появлялась информация от Telegram-канала Gool_ua, что голкипером интересуется "Александрия".

Кинарейкин сыграл за "Днепр-1" 14 матчей, в которых пропустил 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
КМ. Колос - Кудривка-Нива 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Подгурский: Рух много работает над билдапом, выходом из обороны в атаку
yellow-arrow
Заря уступила словенской команде в контрольном матче
СК Днепр-1 Карпаты (Львов) Яков Кинарейкин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FCDNIPRO.COM
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости