Кинарейкин попрощался с Днепром-1. Известно, куда может перейти игрок

Голкипер "Днепра-1" Яков Кинарейкин попрощался с командой, выложив сториз на своей странице в Instagram.

"Спасибо "Днепру-1" за все. Спасибо каждому днепрянину за проведенные годы вместе. Спасибо персоналу, игрокам, болельщикам и каждому, с кем я делил футбольное поле. Навсегда в сердце", - написал вратарь.

По информации FCDNIPRO.COM, 20-летний Кинарейкин может перейти в "Карпаты". Также издание подтверждает информацию ТаТоТаке об интересе львовского клуба к еще 2-х игроков "Днепра-1" Владимира Адамюка и Дениса Мирошниченко.

Ранее, в конце мая, появлялась информация от Telegram-канала Gool_ua, что голкипером интересуется "Александрия".

Кинарейкин сыграл за "Днепр-1" 14 матчей, в которых пропустил 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.