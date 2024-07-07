Экс-игрок Шахтера и Черноморца Хочолава завершил карьеру

Бывший защитник "Шахтера" и "Черноморца" Давид Хочолава объявил о завершении игровой футбольной карьеры в 31 год. Причина такого решения - травмы и операции на протяжении последних лет.

"Это трудное, но неизбежное решение. Я действительно пытался и провел множество часов, желая вернуться, но мне пришлось признать тот факт, что пути назад нет. Это тяжело, но я это понимаю, и здоровье должно быть на первом месте.

Я провел фантастическое время в Копенгагене и клубе. Я нашел здесь друзей на всю жизнь, получил отличный опыт на поле и сформировал прочную связь с клубом, городом и болельщиками. Мне этого очень не будет хватать, но я никогда не забуду ту поддержку, которую мы с семьей получили здесь - не в последнюю очередь в самые тяжелые времена после нападения на Украину, где мы чувствовали огромную любовь и поддержку. Я всегда буду за это благодарен.

Теперь я должен вместе со своей семьей выяснить, что принесет мне будущее. Я буду скучать по футболу и жизни, которая его окружает, но он также открывает двери для изучения других сторон жизни вместе с моей семьей и друзьями", - сказал Хочолава.