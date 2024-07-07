Известно, кого из бразильцев Шахтер может отпустить в Хайдук

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что главный тренер "Хайдука" Дженнаро Гаттузо хочет пригласить в свою команду кого-то из вингеров дончан. Срна отметил, что уже были разговоры относительно одного из бразильцев.

По информации Croatian Football, представители обоих клубов обсуждали 19-летнего футболиста "Шахтера" Невертона.

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В сезоне 2023/24 он провел 21 матч за украинский клуб, отметившись одним голом и одним ассистом. Напомним, Невертон перешел в "Шахтер" из "Сан-Паулу" за 3,6 миллиона евро.